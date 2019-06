Le fitness prend l'air

Avec l'été qui arrive, plus besoin de déserter les salles de sport. Pour endiguer cette transhumance, qui se répète à chaque printemps, les grands complexes ont décidé de se retrousser les manches. Désormais, pratiquer le fitness en plein air est devenu une vraie tendance. Plusieurs matériels de sport ont été installés dehors. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.