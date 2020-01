Le fléau des poissons-lions, les envahisseurs des mers

Le poisson-lion est un envahisseur qui a colonisé la mer des Caraïbes et qui arrivent désormais en Méditerranée. Dans certaines zones, ce carnassier a provoqué la disparition de 90% des autres espèces. Aux Caraïbes, l'impact économique a été évalué à environ 10 millions d'euros de perte sur les pêches et le tourisme. Sa prolifération s'explique notamment par le fait qu'il n'a aucun prédateur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.