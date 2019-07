Le franc succès du camping

Nous avons le premier parc de camping européen, qui est également le deuxième au monde. Qui fréquentent ces lieux de vacances ? À part le rapport qualité-prix, la nature et la convivialité, quels autres avantages attirent les campeurs nationaux et internationaux ? Les détails en plateau avec Yann Hovine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.