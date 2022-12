Le froid qui s'installe

L'hiver a pris son temps. Mais cette fois, il est bien là. Dans toute la Franche-Comté, les températures resteront négatives. Pas de quoi effrayer Charlotte et Gwenaël. "On ne se pose surtout pas la question. Ça fait du bien, ça oxygène", lancent-ils. Un peu plus au nord, le lac de Malsaucy a débuté sa mue. Moins 6 °C ce dimanche matin est suffisant pour qu'une fine pellicule de glace gagne progressivement du terrain. Le soleil est bien présent et a fini par chasser cette déprimante couche de nuage. Vers le Ballon d'Alsace, la rivière "La Savoureuse" fait de la résistance. Quelques stalactites ne lui déplaisent pas, mais question de céder au gel ambiant. L'hiver prend ses marques et Sophie Philippe s'adapte. C'est un temps idéal pour promener son chien. Le marché de Giromagny (Territoire de Belfort) prépare à accueillir ses premiers visiteurs du dimanche. Les braseros sont prêts. Dans une grande partie Est de l'Hexagone, les températures resteront négatives, au moins jusqu'à mardi. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier