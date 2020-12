Le Futuroscope se prépare d'ores et déjà aux retours des touristes

Depuis deux mois, le Futuroscope renvoie une image rare pour un parc d'attractions. Il n'a aucune file d'attente ni un seul cri d'enfants. Il est presque plongé dans un silence de cathédrale. Mais dans les coulisses, les employés s'affairent, comme c'est notamment le cas de Ludovic. Chargé des entretiens des attractions, il s'assure à ce que tous les rouages soient fonctionnels. Une tâche qui lui donne le privilège de profiter du dernier manège à la mode. Du côté des jardiniers, le vide est une aubaine. En effet, avec 40 hectares de verdure à gérer, cette absence de public leur permet d'être plus flexibles sur les horaires. Au total, 100 personnes travaillent quotidiennement sur le site. C'est huit fois moins qu'en temps normal. Cette fermeture pour les vacances de Noël engendre également près de six millions d'euros de perte. D'autant plus que cette période est l'une des plus importantes en termes de chiffre d'affaires pour le parc. Désormais, ce dernier n'attend plus que le feu vert pour ouvrir ses portes. Une date qui est, pour l'instant, fixée au 6 février prochain.