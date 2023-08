Le gang des "cambrioleurs à l'acide" arrêté

La serrure de sa porte blindée est complètement brûlée, fondue à l'acide en pleine nuit. Pour les cambrioleurs, il ne restait plus qu'à entrer. Mais à l'intérieur de l'appartement, Marie-Renée, victime d'une tentative de cambriolage à l'acide, se réveille juste à temps. "Je sors de ma chambre, je passe devant la porte et là je vois un liquide qui sort de la serrure...", raconte-t-elle. Cette fois les cambrioleurs s'enfuient. Mais ces cambrioleurs ont fait plus de 80 victimes en un mois l'an 2022, avec toujours de l'acide dans les serrures. Une méthode encore inconnue en France, c'est la marque de fabrique d'un gang de malfrats géorgiens, qui sévit dans toute l'Europe. Les enquêteurs remontent le fil, repèrent une voiture à un péage, analysent les conversations et les bornages téléphoniques, jusqu'à interpeller la semaine dernière un gang bien rodé. Chacun son rôle, quatre professionnels du cambriolage, un conducteur et le dernier, le chimiste en charge de la serrure. Quatre d'entre eux ont été mis en surveillance provisoire. TF1 | Reportage T. Vartanian, R. Marcellin, R. Maillochon