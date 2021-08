Le gonflable, un marché à succès

Vous connaissiez les bouées, mais maintenant le gonflable, c'est aussi des parcs aquatiques, des planches à voile et même des hébergements. L'air peut rapporter gros. Une boutique à Hyères (Var) vend 7 000 bouées par été. Et dans un autre magasin, on trouve près de 60 modèles, allant de cinq à 70 euros. Si les bouées connaissent autant de succès, c'est parce qu'elles ne sont pas que pour les enfants. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours une nouvelle tendance avec laquelle s'afficher chaque été. Pour se faire remarquer sur la plage, il y a aussi la planche à voile. Compacte, elle est prête en dix minutes et de plus elle ne coûte que 600 euros, deux fois moins chers qu'une vraie planche à voile. Certains fabricants ont vu plus grand avec les parcs entièrement gonflables. Un site aquatique qui s'étend sur 500 m² de bouées sur l'eau. Ce paradis pour enfant coûte dix euros de l'heure. Si vous cherchez le calme, il y a également la bulle, perdue en pleine forêt. Une nuit au firmament qui coûte 200 euros.