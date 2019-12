Le gouvernement se mobilise pour finaliser la réforme des retraites

Veillée d'armes pour le gouvernement face à la réforme des retraites. Une course contre la montre, car les détails de celle-ci doivent être révélés le 11 décembre 2019. Pour pouvoir finaliser le projet, Édouard Philippe a continué ses consultations le week-end du 7 décembre 2019. Le Premier ministre recevra à Matignon, cet après-midi du 8 décembre, les ministres concernés par le dossier des retraites, notamment Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye et Gérald Darmanin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.