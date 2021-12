Le grand déballage des cadeaux de Noël !

Il est à peine 8 heures, Jules, cinq ans, réveille son petit frère Joseph. L'impatience est trop grande. Direction le sapin de Noël. Et les voilà rassurés ! Le Père Noël est bien passé et il semble les avoir gâtés cette année. Pour Jules, l'aîné, il y a les bonnes surprises et puis celles qu'on attendait le moins. Mais l'essentiel est là, c'est un Noël réussi pour la famille Guintran. Et comme le Père Noël avait plein de familles à combler, il lui fallait bien un peu de réconfort. A Saint-Pabu (Finistère), un Père Noël plutôt gourmand a bu le lait et mangé la crêpe, mais toujours très généreux. Sous le sapin, Bretagne oblige, la plupart des cadeaux rappellent la mer. Pour Maturin, de quoi fabriquer des casiers de pêche. Et notre apprenti marin est ravi, il a reçu la panoplie complète. Le reste de la famille Hansen aussi est ravi. Le Père Noël a vu juste. La cadette est toute contente, car elle peut enfin compléter sa collection. Il n'en fallait pas plus pour que la magie de Noël opère. Le programme de la journée s'annonce bien chargé. TF1 | Reportage A. Basar, P. Roubaud