Le grand écart des températures

Suite à la canicule, ils en auraient presque perdu l’habitude. Passé, en trois jours, de 35 °C à 12 °C, les habitants de Sizun (Finistère) ont dû rouvrir les parapluies et mettre les capuches, ce dimanche matin. Bref, ils ont dû s’adapter à ce changement brusque de température. Pour se protéger de la pluie et du froid, il faut changer de tenue vestimentaire. Cela fait 23 °C de moins en un week-end. Cette soudaine baisse concerne près de la moitié du pays, coupé en deux. Au nord et à l’ouest, les températures de ce matin sont en dessous des 20 °C. Les thermomètres à l’Est dépassent déjà les 25 °C. À Lyon (Rhône) à onze heures, il faisait 29 °C. Il faut donc, encore et toujours, chercher l’ombre et la fraîcheur, se dépêcher d’aller faire les courses, sans pour autant acheter n’importe quoi. Le poulet rôti est un peu délaissé pour les fruits et légumes. C’est une nécessité puisque cet après-midi, il fera plus de 36 °C à l'ombre à Lyon et jusqu’à 39 °C en Alsace. TF1 | Reportage C. Diwo, G. Charnay, M. Pirchker