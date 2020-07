Le grand frisson avec les passerelles vertigineuses de l'Isère

Si certains d'entre vous sont habitués à des voyages au bout du monde, évasion ne rime pas forcément avec lointaines destinations. Pour avoir l'impression d'être dans la jungle amazonienne, il vous suffit d'aller en Isère et emprunter les vertigineuses passerelles. Situées à 50 mètres au-dessus de l'eau, elles donnent littéralement l'impression de voler au-dessus du lac de Monteynard. Chaque année, 550 000 personnes les traversent.