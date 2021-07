Le grand rassemblement des amateurs de vol en montgolfière à Chambley

C'est un moment rare pour les pilotes du monde entier : 317 montgolfières volent en même temps. Le spectacle est à la fois au sol et dans le ciel, dans un silence juste perturbé par les brûleurs qui aident les ballons à rester en l'air. Tous les deux ans, la base aérienne de Chambley en Lorraine accueille le plus grand rassemblement mondial de ballons. Certains pilotes y viennent depuis 30 ans. Pour Quentin Boutte, 24 ans, c'est la deuxième participation. Une fois son ballon gonflé et le décollage négocié avec précision pour éviter toute collision, il peut enfin apprécier ce vol groupé si particulier. "C'est émouvant parce qu'habituellement, il n’y a pas tant de ballons que ça. Et de voir tous les ballons en masse, c’est majestueux" déclare le jeune homme. Il y a quatre ans, le jeune agriculteur céréalier a décidé de réaliser son rêve. "Dès mon plus jeune âge, je voyais déjà les montgolfières tous les deux ans. Ça m'a donné l'envie de devenir pilote", confie-t-il. Après des dizaines d'heures d'apprentissage et 10 000 euros investis dans un premier ballon d'occasion, il peut décoller partout dans le monde au gré du vent. "Le plaisir, c'est de décoller d'un endroit et d'atterrir enfin, on ne sait pas où. On part à la découverte", ajoute-t-il. Un esprit commun à tous les pilotes qui participent au Grand Est Mondial Air Ballons. "Ici, c'est quand même le plus grand meeting du monde, il y a 650 ballons qui décollent en même temps. C'est quand même magique. Il faut encore des moments pour s’émerveiller et c'est très important dans notre monde" s'exprime un homme. En raison de la crise sanitaire, les pilotes étrangers sont moins nombreux pour cette 17e édition. Mais le public, lui, est toujours aussi attiré par la magie des envols de masse.