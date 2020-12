Le grand retour du puzzle : le jeu gagnant du confinement

Son nom est sur toutes les lèvres, pourtant, personne ne le prononce de la même façon. Le puzzle connaît un grand succès depuis le premier confinement. Parmi les nouveaux joueurs, il y a Gaël et son fils. Ils y jouent tous les jours et le moment est précieux. En magasin et sur Internet, les ventes ont explosé, avec plus 32% cette année en France. La marque française Michèle Wilson qui fabrique des puzzles fait main s'est retrouvé en rupture de stock. Pour un mille pièces, le best-seller, il faut compter six heures de découpe. Alors, le directeur a embauché des artisans pour augmenter la production. L'autre tendance cette année, ce sont les puzzles qui illustrent des tableaux comme une toile de van Gogh ou encore les puzzles 3D. Les pièces en plastique s'emboîtent pour former des objets. Sophie de Goncourt, ex-championne du monde de puzzles a pris goût à la nouveauté, bien éloigné des puzzles traditionnels. Pour les plus motivés, le plus gros puzzle du monde vient de sortir. Il faut 54 000 pièces, soit près de 16 mètres carrés.