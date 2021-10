"Le Grêlé" : combien de victimes ?

Du "Grêlé", les enquêteurs n'ont eu longtemps qu'un portrait-robot. Désormais, ils ont un visage et un nom, François Verove qui s'est suicidé cette semaine. La fin d'une enquête, loin de là. Pour un certain nombre de crimes non élucidés, c'est même maintenant que tout commence. Son domicile de la Grande-Motte a été perquisitionné et ses proches vont être entendus. L'objectif de la brigade criminelle est de tracer le parcours de vie de cet ancien gendarme. "Elle va donc partir de l'identité qu'on connaît, de cette personne qui a donc une famille, un environnement dont on connaît un certain nombre de points, ses affectations successives. On va pouvoir faire des recherches sur son compte en banque, sur ses données numériques et peut-être aboutir à d'autres choses", explique Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire parisienne et commissaire à la brigade criminelle de 1983 à 1988. Des techniques que ces fins limiers maîtrisent parfaitement. "Il y a 35 ans de parcours criminel à reconstituer. Je ne doute pas que la brigade criminelle le fera", rassure-t-il. Aujourd'hui, François Verove est impliqué de manière certaine dans trois meurtres et deux viols. Certaine, car on a retrouvé son ADN. Pour un autre meurtre et quatre viols, pas de preuves scientifiques, mais des lieux, et surtout un mode opératoire qui évoque le "Grêlé". Le meurtre, c'est celui de Karine Leroy, 19 ans, tuée en 1994 à Meaux. Dans ce dossier comme dans d'autres attribué au "Grêlé", les enquêteurs étaient persuadés à avoir affaire à un ancien policier ou à un ancien gendarme. Pour Didier Seban, avocat de victimes du "Grêlé", "il se présente lui-même comme un policier ou comme un gendarme. En tout cas, vous me suivez, vous avez enfreint, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est qu'il se comporte comme quelqu'un d'autorité. Et puis dernier point, il y a la manière dont il ligote ses victimes qui font penser à des techniques qu'on apprend plutôt dans les forces armées, dans les forces de sécurité". Dernier cercle, celui des affaires non résolues qui pourraient être attribuées au "Grêlé". Son dernier crime connu date de 1994. Or, il dit lui-même dans sa lettre de suicide qu'il a cessé son parcours criminel trois ans plus tard. "Je comprends mal qu'il se soit arrêté brutalement. Nous sommes convaincus qu'il y a d'autres affaires qui sont en attente", dit Didier Seban. Il aura fallu 35 ans pour connaître le nom du "Grêlé", il faudra sans doute plusieurs années pour connaître les noms de toutes ses victimes.