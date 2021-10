"Le Grêlé" : comment les enquêteurs ont resserré l’étau autour du tueur en série

Pendant 35 ans, il sera resté insaisissable. Se sachant sur le point d'être identifié comme étant le "Grêlé", François Verove s'est suicidé pour se soustraire définitivement à la justice. Il avait reçu une convocation et devait être entendu il y a deux jours dans un commissariat de Montpellier. L'aboutissement du travail acharné de cette magistrate, filmée ici en 2003, Nathalie Turquey. En 2014, elle est la neuvième juge d'instruction a hérité du cold case en déshérence, celui du Grêlé. Cet homme dont on ne connaît que le portrait-robot et soupçonné d'avoir commis quatre meurtres et six viols entre 1983 et 1994. La juge repart de zéro. Elle a donc convoqué 750 gendarmes en poste en région parisienne à l'époque des faits, dont François Verove. 1986, Cécile, 11 ans, est retrouvée violée, poignardée et étranglée dans ce parking d'immeuble à Paris. Pour identifier le meurtrier, les enquêteurs disposent de deux indices : un groupe sanguin A+ et surtout, un portrait-robot. L'homme a la peau grêlée due a des traces d'acné anciennes. En 1987, c'est ce couple qui était étranglé dans un appartement du Marais à Paris. Nouvelle trace du suspect sur un mégot de cigarette et de tampon hygiénique. L'enquête piétine. La brigade criminelle n'a pas de suspect. Mais en 2001, le progrès de la science permet enfin d'isoler un seul et même ADN sur plusieurs scènes de crime. Un seul et même suspect, le "Grêlé" qui a notamment croisé la route de cette femme, violée en 1994. À l'époque, elle aussi met les enquêteurs sur la piste du "Grêlé". "Elle va pouvoir guider les policiers sur ce lieu de séquestration et sur ce lieu du viol et on va retrouver sur place un kleenex qui sera imprégné de l'ADN du "Grêlé" et qui va pouvoir permettre de faire le lien avec d'autres affaires", Maitre Romain Boulet, avocat d'une victime du "Grêlé". Identifié comme François Verove, les enquêteurs vont désormais se pencher sur d'autres cold case où le "Grêlé" pourrait être impliqué, avec peu d'espoir, son ADN, qui lui était connu depuis longtemps, n'a pas été retrouvé à ce stade sur d'autres scènes de crime non résolu.