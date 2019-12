Le groupe "Bon Entendeur" remixe les vieux tubes à la sauce électro

"Bon Entendeur" est un trio de potes originaires d'Aix-en-Provence et de Paris. La bande cherche de vieilles chansons dans une boutique parisienne et les remet au goût du jour. D'un coup de platine magique, "Le temps est bon" d'Isabelle Pierre a retrouvé le succès. Les titres "La Rua Madureira" de Nino Ferrer, et "L'amour, l'amour, l'amour" de Mouloudji aussi. Révélé par Internet, le groupe remplit désormais les salles de concert, que ce soit dans le pays ou à l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.