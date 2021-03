Le handpan, un instrument de musique à succès

C'est un curieux instrument qui a beaucoup de succès. De la musique classique à la techno, le handpan s'adapte à tous les styles. Il associe percussion et mélodie, et c'est d'ailleurs une première. Pas de partition, pas de solfège. En deux ans, Philippe a juste suivi une dizaine de cours. Ce jour-là, il initie ses fils. Le handpan est un instrument de musique tout récent, créé il y a à peine 20 ans par des Suisses. Ils ont fusionné les sons de deux instruments, la percussion caribéenne et l'ancestral tambour indien. Pour fabriquer un handpan, il faut prévoir 50 à 80 heures. Il libère la créativité et est accordé à la main pour obtenir une harmonie de qualité. Pour le prix, comptez au moins 600 euros. Ceux de très haute qualité sont vendus à partir de 1 000 euros. Steve Shehan est l'un des meilleurs percussionnistes au monde. Il joue ici sur trois handpans, car ils ont des harmonies différentes. Depuis la création de cet instrument, ce passionné l'expérimente.