Le Havre : le paradis des trottinettes

Impossible de les rater. Au Havre, elles sont partout. Ces trottinettes électriques en libre-service, utilisées pour se rendre au travail ou pour les petits déplacements au quotidien. Et n’allez pas dire à ce retraité que c’est un moyen de transport réservé aux jeunes. L’aménagement de la ville, c’est la raison de ce succès : 180 kilomètres de pistes cyclables spacieuses et souvent en ligne droite. Résultat : le taux d’utilisation est le plus élevé au monde devant des villes comme New York ou Dubaï, jusqu’à treize fois par jour pour une trottinette. Et pour éviter tout désordre, la métropole a mis en place 238 aires de stationnement. Malgré cela, il est difficile d’éviter les accidents et les conduites à risque. Au Havre, la demande est telle que Thibaud Quéré, le responsable des opérations, doit enchaîner les rondes pour recharger les batteries. Et actuellement, cela n’arrête pas. La petite commune d’Octeville-sur-Mer, près du Havre, veut aussi profiter de ce succès. Depuis mercredi, le maire a apprivoisé ces nouveaux jouets. Avec 6 000 habitants, c’est la plus petite commune au monde à en être équipés. Le coût d’une location est d’un euros plus 0,18 euros par minute. Pour un long trajet, cela peut s’avérer bien plus cher que les transports en commun. T F1 | Reportage P. Corrieu, O. Cresta