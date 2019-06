Le Havre : merci les Bleues !

Des neuf villes qui accueillent des matchs de la Coupe du monde féminine de football, le Havre reste la moins chère pour le budget des supporters. Avec sept matchs qui s'y jouent, elle est aussi l'une des villes qui accueillent le plus grand nombre de fans venant des quatre coins du monde. Cette compétition fait ainsi le bonheur de ses commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.