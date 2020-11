Le jardin qui rend zen

Au cœur de la Drôme, on distingue d'abord une entaille dans le paysage ordonné des vignes. Trop minéral pour être à la Française, trop dessiné pour se définir à l'Anglaise. Dans ce lieu, l'inspiration est clairement japonaise. Et en ce mois de novembre, l'heure est à la coupe des lotus de l'étang. Un jardin comme un tableau, conçu pour être admiré dès le petit déjeuner, dont Erik Borja profite seul en ces heures de confinement. Il est un peu triste de ne pas partager avec les visiteurs cette nature qu'il a patiemment sculptée après un voyage bouleversant en Asie, mais pour laquelle il avait au départ peu de prédispositions. Témoignage de cet apprentissage, des instantanées viennent d'écrire l'expansion d'un jardin passé d'une modeste superficie de 300 mètres carrés à plus de trois hectares. Un espace extrêmement organisé pour symboliser en miniature un paysage qui commence au pied de la maison. Une plongée magique dans un monde qui impose chaque matin le même rituel au jardinier, car il s'agit avant toute chose de redonner vie à quelques animaux déguisés sous des pierres volcaniques. On pourrait dénombrer dans ce lieu plus de 50 espèces d'arbres, toutes soumises aux gestes experts de Loïc pour une taille dite en Bonsaï.