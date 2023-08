Visitez le jardin secret de Gilbert Montagné dans l'Allier

Gilbert Montagné est un amoureux des bonnes choses. Il a une fidélité viscérale à ses racines auvergnates. Depuis l’âge de deux ans, il vient chaque année dans l'Allier pour passer du temps chez sa grand-mère. Quand il est là, c’est un peu comme si le temps s’arrêtait, même s’il ne passe pas très longtemps inaperçu. Le Donjon (Allier), c’est aussi là que Gilbert et Nicole se sont mariés en 1999. La cérémonie a eu lieu au bord d’un étang, au beau milieu de la nature et des bonnes vibrations. Pour se plonger un peu plus dans ses souvenirs, l’artiste nous invite dans le village de Saint-Léon, avec notamment la maison de famille. Tout de ce lieu lui évoque son enfance. C’est justement là, en se promenant seul sur un sentier à seize ans que Gilbert Montagné a eu une révélation musicale inattendue. Le tube "The Fool" est né là, en Auvergne-Rhône-Alpes. À Saint-Léon, la place du village porte désormais son nom. Gilbert Montagné va continuer à y venir tout au long de l’année en toute humilité.