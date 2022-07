Le jardin secret de Guy Savoy

Le goût de la nature, c'est ce que le chef Guy Savoy retrouve chaque fois qu'il revient en Isère. La campagne bucolique dans le Bas-Dauphiné laisse place, quelques instants, à une toute autre atmosphère. La famille Savoy habitait Bourgoin-Jallieu à une trentaine de kilomètres. C'est là que Guy a grandi dans les années 50. C'est là que vivent encore ses proches. Le rugby, pratiqué à l'adolescence, est resté à jamais dans son cœur. Ce jour-là, pas de match au Stade Pierre Rajon, mais une rencontre de haut niveau avec Pascal Papé, ancien joueur de l'Équipe de France et directeur du club. L'esprit de famille aussi est un repère intime. Philippe Savoy tient le bureau de tabac et héberge son frère aîné lorsqu'il est de passage. Et sur les hauteurs de la ville plane l'empreinte de toute la famille et sa plus belle réalisation : l'auberge de L'Esplanade créée par les parents de Guy. Loin de la gastronomie parisienne, l'ancienne buvette reste un jardin secret. Aujourd'hui transformé, le restaurant accueille des clients fidèles depuis 50 ans. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat