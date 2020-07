Le jardinage, une activité gratuite même en ville

S'aménager un joli jardin en plein centre-ville est désormais possible et ce gratuitement. Pour avoir un espace vert chez soi, nul besoin de grosse parcelle de terre. Quelques pots, de la terre et des graines ou des boutures suffisent. Ces dernières, on peut les trouver dans la rue comme dans nos assiettes. Avec quelques astuces et un peu de patience, se constituer un petit potager devient un jeu d'enfant.