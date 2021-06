Le jeu de la fameuse lucarne d'Évry

Jour après jour, les gens sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à Évry-Courcouronnes. Le but du jeu étant de réussir à marquer un but dans une petite lucarne. Depuis quelques semaines, chacun a sa technique et tout le monde veut relever le défi. "On est là, on est tous réunis et chacun essaie. Dès fois, même des mamans et des papas s'arrêtent. C'est super positif et moi j'aime bien", lance un jeune. Depuis le premier but mémorable, le challenge est devenu viral. La petite lucarne d'Évry cumule d'ailleurs des millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle s'est même invitée dans le clip de la chanson officielle de l'équipe nationale pour l'Euro 2020. Elle fait la fierté de tout un quartier. Garçon ou fille, tout le monde se prend au jeu. Un jour, les pompiers se sont arrêtés pour une photo souvenir. Pourtant, rien ne prédestinait cette lucarne d'un local à poubelle à devenir célèbre. En plus des supporters aux fenêtres, c'est tout un quartier qui se prépare à encourager les Bleus. Pendant l'Euro 2020, ils seront tous derrière l'équipe nationale mais devant une autre petite lucarne.