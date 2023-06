Le jour d'après : des Russes fatalistes

Le parc Gorki, le plus populaire auprès des Moscovites, est bondé, alors que le pays semblait samedi au bord de la guerre civile. Le parc était annoncé fermé à cause de l'avancée de la rébellion. Preuve que la situation s'est subitement détendue, il est finalement ouvert et les Moscovites s'y sont précipités comme chaque dimanche. Comme si de rien n'était. Mais les Russes n'ont pas oublié la journée d'hier. Plusieurs nous confient une certaine perplexité, et même des craintes. "On est arrivé à une telle situation que cet épisode peut se répéter. Moi, pour mon petit-fils, je souhaite la paix, un ciel sans nuages. Il faut changer le pays", confie un senior devant notre caméra. Tous ont suivi l'avancée du groupe Wagner via les réseaux sociaux ou la télévision. Aujourd'hui, des médias russes annoncent le retour à la normale. Et chose rarissime, un commentateur ose critiquer Vladimir Poutine. Nos reporters ont pris ensuite la direction du centre de Moscou, près de la place Rouge, toujours bouclée, pour poser cette délicate question en Russie. Vladimir Poutine sort-il affaibli ? "Notre président est très fort. Il réussit à maintenir le pays stable alors qu'il gouverne pendant une époque pas simple et troublée", affirme une dame. L'impression d'avoir évité le pire grâce à un accord qui permet à Wagner de partir sans jugement ni poursuite. Notre équipe a croisé des militaires russes en permission. Ces hommes étaient mobilisés samedi. "Si les hommes de Wagner avaient été en face de nous et qu'on avait dû leur tirer dessus, on n'aurait pas pu faire ça. Sur le front, nous étions côte à côte avec eux", dit l'un d'eux. Il n'y a pas encore de vrai retour à la normale. Le régime d'opération antiterroriste est maintenu à Moscou. Sur décision du maire, les entreprises et les commerces resteront fermés lundi pour limiter les déplacements des habitants. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh