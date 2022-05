Le Kansas balayé par une tornade

L'image est saisissante, filmée au plus près de la tornade. Une colonne de plusieurs centaines de mètres qui, en a peine quelques secondes, a tout détruit sur son passage. Des rafales à plus de 400 km/h capables d'arracher jusqu'au toit de ce bâtiment. Les dégâts y sont impressionnants. La plupart des voitures garées sur le parking se retrouvent encastrées dans la façade. Nous sommes dans l’État du Kansas, plus précisément à Andover. Cette ville de 15 000 habitants a été touchée cette nuit par la tornade. "Il y a eu un grondement, la porte s'est ouverte (...) J'ai levé les yeux et une partie du plancher de l'étage était arrachée. Je ne voyais que des débris voler au loin. Je suis content d'être en vie", témoigne ce jeune homme. Ce groupe d'amis vient, quant à lui, constater les dégâts. Le mur de leur maison n'a pas résisté. Plus d'une centaine de bâtiments ont été détruits par la tornade, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Pour l'heure, les secours s'assurent qu'il n'y a plus de danger. Il a donc été demandé à la population de ne pas revenir le temps de désencombrer la zone. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Ingold