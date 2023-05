Annecy : le lac le plus pur d'Europe !

Près de 30 kilomètres carrés d'eau turquoise parfois émeraude. Une eau claire où vivent une multitude de poissons qui font le bonheur des plongeurs. La vie reprend sous la surface, signe de l'excellente santé du lac. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 50, il servait encore de déversoir à toutes les eaux usées. Henry, 85 ans, se souvient de cette époque où la pêche était nettement moins agréable. Dès 1957, les pêcheurs, mais également les scientifiques ont alerté les élus sur cette pollution. Ils ont alors décidé de créer un réseau de 40 kilomètres de canalisations pour recueillir les eaux usées. C'est donc dans ces bassins qu'arrivent désormais, chaque jour, l'eau mousseuse de la douche, les résidus de liquide vaisselle et le contenu des toilettes de 200 000 habitants. Une fois traitée, l'eau peut retourner dans la nature sans conséquence pour l'environnement. Le problème des eaux usées a été réglé, mais rien n'est acquis. L'urbanisation galopante et la circulation automobile qui peut atteindre 35 000 véhicules par jour, rejettent en effet dans le lac des plastiques, des particules fines ainsi que des hydrocarbures. La solution pourrait venir de ces roseaux qui fixent les polluants et font office de filtre. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Marcellin, B. Chastagner