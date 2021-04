Le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique

Le lac Victoria est une mer intérieure. Il est grand comme les Pays-Bas et la Belgique réunis. Sur ses rives vivent 40 à 50 millions d'habitants. Mais depuis plusieurs années, la ressource s'épuise. Les poissons sont moins nombreux dans les filets des pêcheurs. "Avant, je pouvais en pêcher 30 à 35 par jour. Et maintenant, il m'arrive de rentrer bredouille ou d'en rapporter juste un ou deux", confie l'un d'eux. En cause, le développement de la pêche industrielle et l'explosion démographique. La population des bords du lac a été multipliée par quatre en 50 ans. Mais la disparition des poissons n'est pas le seul problème. Il y a également les jacinthes d'eau, des plantes invasives qui asphyxient le lac Victoria." Leurs surfaces doublent tous les dix jours", explique Sam Ward, un ancien champion de kayak installé en Ouganda depuis quinze ans. Avant, lui et son équipe ont emmené les touristes se promener en canoë. Mais sans travail depuis le Covid, ils se sont reconvertis en arracheurs de jacinthes d'eau. Ils transforment ces plantes en charbon, un produit de très grande consommation en Ouganda.