Le largage de poissons, une méthode originale pour repeupler les lacs dans l'Utah

Des poissons bombardés dans un lac depuis un avion. Voilà le procédé utilisé par le service des eaux et forêts américain pour repeupler un lac situé à Boulder Mountain, au sud de l'Utah (Etats-Unis). Ce lac en altitude est difficilement accessible en voiture, d'où l'usage de l'avion. Bien qu'étonnante, la méthode n'est pas nouvelle. Depuis 50 ans, des bébés truites de trois à dix centimètres embarquent dans des avions, dans une eau à la même température que le lac pour s'habituer, et prennent leur envol. "Ça évite de faire de longues marches", explique Claude Roustan, président de la Fédération Nationale de la Pêche en France. D'après lui, les poissons sont transportés dans de très bonnes conditions. En une semaine, 200 lacs d'altitude sont ainsi repeuplés. Difficile à croire, mais l'organisme affirme que 95% des poissons survivraient à la chute libre. Le but est de satisfaire les pêcheurs qui grimpent par milliers chaque année justement pour trouver ces truites tigrées. Une variété qui ne se reproduit pas naturellement dans les lacs.