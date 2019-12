Le littoral breton menacé par l'érosion

En Bretagne, un tiers des côtes perdent du terrain chaque année selon une récente étude. Elles seraient de plus en plus malmenées par la mer. Le Sillon de Talbert, par exemple, est coupé en deux à marrée haute. A long terme, les habitations à proximité pourraient être exposées à des risques de submersion. Peut-on alors colmater la brèche ? Selon les scientifiques, les aménagements comme l'enrochement, la jetée ou le remblai fragilisent davantage les littoraux et modifient les courants marins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.