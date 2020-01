Le lombric, l’allié des agriculteurs

Les lombrics sont les infatigables ouvriers de Christophe Naudin, un agriculteur membre de l'Association pour la promotion d'une agriculture durable. "C'est la solution pour faire des gains de production et des gains économiques, et pour mieux vivre de mon sol" dit-il. Le ver de terre inspire surtout le dégoût, alors qu'il devrait forcer l'admiration. Le lombric remue, creuse, retourne la terre inlassablement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.