Le long travail de nettoyage en Corse

Ce samedi matin, ils sont encore une trentaine de pompiers et de sapeurs forestiers mobilisés sur ce camping de Calvi. Ici, cinq personnes ont été blessées dont une touriste italienne toujours dans un état grave. Plusieurs dizaines d’arbres sont tombées. Les dégâts matériels sont considérables. Un pin soixantenaire a totalement détruit une caravane. Il faut le dégager puis le découper. Les caravanes préservées sont parfois déplacées à la force des bras. Les opérations de déblayage devraient se poursuivre jusqu’à dimanche. Le camping espère au mieux rouvrir la semaine prochaine. Un peu plus au sud, à Cargèse, il y a toujours de nombreuses épaves sur la plage. Une cinquantaine de bateaux se sont échoués ou ont été détruits. Mathieu, lui, est venu inspecter l’état de son voilier toujours bloqué sur le sable. En attendant un remorquage, il a colmaté ce qui pouvait l’être sur la coque. À quelques kilomètres de là, à Sagone, des habitants, aidés par des touristes, ramassent des débris encore nombreux ce samedi matin. C'est le cas d'une vacancière qui n’a plus vraiment le cœur au farniente sur la plage. TF1 | Reportage L. Zajdela, B. Guenais, J. Cressens