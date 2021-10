"Le loup et le lion", un couple inattendu à l’affiche

Un lionceau rescapé d'un cirque et un jeune loup traqué par des scientifiques, aidés dans leur fuite par une jeune femme. Une amitié improbable au cœur des sublimes paysages canadiens. "Le loup et le lion", c'est le nouveau pari fou de Gilles de Maistre. Après "Mia et le Lion Blanc", le réalisateur a voulu réunir face caméra deux espèces sauvages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. "On fait vraiment grandir un bébé lion et un bébé loup ensemble. On crée vraiment une relation dans la vie entre eux pour qu'à l'écran, il n'y ait pas de trucage et qu'on puisse admirer ces deux animaux et cette jeune femme", révèle-t-il. Le dresseur Andrew Simpson a eu la lourde tâche de parrainer cette relation totalement inédite. "C'était un sacré défi. Les gens pensent que c'est comme mettre un chat et un chien ensemble, mais ce n'est vraiment pas ça. Il faut trouver des choses qu'ils ont en commun. En les faisant vivre et travailler ensemble, ils se copient l'un l'autre. Par exemple, le loup a appris au lion à creuser un trou. Ce qu'il ne fait jamais d'habitude", explique-t-il. Les équipes ont dû s'adapter pendant toute la durée du tournage à la nature sauvage des acteurs. "C'est un travail quotidien avec beaucoup de frustration. Des jours où on ne tourne pas parce qu'on n'y arrive pas, parce que les animaux ne veulent pas. Des jours où on est obligé de refaire le scénario parce qu'on a imaginé quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est un long parcours", se confie Gilles de Maistre. Cinq ans ont été nécessaires pour réaliser ce film. Les animaux, aujourd'hui adultes, sont partis vivre en semi-liberté dans le ranch du dresseur.