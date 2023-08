Le maillot de bain, toute une histoire !

Vous l'aimez pour faire du sport ou justement pour ne rien faire. En deux-pièces, un peu moulant ou à motif, le maillot de bain, c'est souvent la première chose que vous mettez dans votre valise. Mais au fait, d'où vient le mot "maillot de bain" ? Réponse de Jean Pruvost, notre linguiste : "C'est un diminutif du mot "maille", qui vient du latin "macula". Et ça s'est introduit dans la langue française dès le début du Moyen Âge, et on avait la cotte de mailles". Pas très pratique pour se baigner, on vous l'accorde. Les premiers vrais costumes de bains apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. Ce ne sont pas des deux-pièces, mais des six-pièces. Les années passantes, ils se raccourcissent jusqu'aux années 60 et aux fameux bikinis. D'ailleurs, pourquoi porte-il ce nom ? C'est un maillot de bain explosif, nommé d'après les îles Bikini, dans le Pacifique. Théâtre des essais nucléaires américains pendant la guerre froide. Mais ce dont tout le monde se rappelle, c'est au cinéma, portés par les James Bond girls. Bonne nouvelle, l'été n'est pas terminé. Il vous reste encore quelques semaines pour exhiber vos plus beaux maillots. TF1 | Reportage O. Lévesque, T. Leproux, M. Derre