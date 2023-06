Le maire d'un village menacé de mort

Derniers actes de violence en date: des traces rouges sur le mur d'un habitant du village. Depuis une semaine, c'est le maire qui subit des représailles, drapeaux municipaux retirés, tags sur les routes, et même des centaines de menaces de mort. À l'origine, une querelle de voisinage : un éleveur reproche au maire d'avoir privatisé un chemin communal au profit d'un habitant. Pour le dénoncer, il a l'idée saugrenue de faire appel à Papacito, une star des réseaux sociaux déjà condamné plusieurs fois en justice, et qui a une nouvelle fois débordé. Sur les images, représenté par une fouine, le maire qu'on accuse d'avoir accepté des pots-de-vin est violenté. Et c'est cela qui a déclenché un acharnement contre lui. Deux jeunes de vingt-trois ans ont déjà été arrêtés. Le maire est confiant pour la suite. Pas question de quitter ses fonctions pour autant, le maire préfère renforcer sa sécurité. Cinq caméras devraient prochainement être installées dans tout le village. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet