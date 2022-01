Le maire joue les cantinières !

Pour cause d'absence de personnel, décimé par le Covid vendredi dernier, monsieur le maire et ses trois adjoints ont joué les cantinières à l'école Victor Hugo à Ecquevilly (Yvelines). Pour Marc Herz, il était impensable de fermer la cantine. De ce remplacement républicain, restent de jolis souvenirs et quelques photos. "En plus du plaisir de me retrouver parmi les enfants, je trouve que quand on est élu, c'est aussi un devoir, c'est de notre engagement d'être au service de la population", explique Monique Battistini, adjointe déléguée à l'enfance. Un service et une mobilisation des élus appréciés. "C'est une très bonne initiative, c'est super ! Connaissant notre maire, ça ne m'a pas du tout surpris", déclare une habitante. Un peu d'étonnement aussi chez certains. "C'est pas simple je pense pour toutes les communes. Il faut du mérite pour être maire en ce moment", déclarent-ils. Lundi matin à Ecquevilly, l'équipe municipale a déjà prévu s'il le faut, de se mobiliser à nouveau, mais on ne sait pas encore ce qu'il y aura au menu de la cantine. TF1 | Reportage I. Marie, N. Clerc, N. Laurent