Le manège, un savoir-faire made in France

Deux minutes et trente secondes de rêve, c'est le temps précis d'un tour de manège. Ces carrousels au style rétro traversent les époques au galop. Un manège sur deux étages a nécessité plus de six mois de travail. C'est une fierté made in France. De la soudure à la menuiserie, les manèges sont fabriqués dans un atelier en Picardie. Tout est fait à la main. C'est le dernier fabricant français de carrousels anciens. Philippe Legrain, le patron, connaît bien les chevaux. C'est un ancien cavalier professionnel. C'est son sens du détail qui fait le succès de l'entreprise depuis 40 ans. Avec du polyester, il réussit à imiter les chevaux en bois d'antan. Ce savoir-faire s'arrache dans le monde entier. L'équipe commerciale vend chaque année des manèges pour des parcs d'attraction en Chine et à Moscou. Chaque manège coûte environ 400 000 euros, mais certains modèles peuvent dépasser le million d'euros. Toutes les folies sont possibles à condition de répondre à des normes de sécurité internationales strictes. D'un coup de pinceau, le rêve prend forme et se met en marche à la nuit tombée. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.Y. Mey