Le manque de moyens et de considération exaspère les policiers

Le mouvement de colère des policiers a explosé après les accusations de racisme. Mais il faut remonter beaucoup plus loin pour comprendre leur exaspération. D'après un dernier sondage, trois Français sur quatre disent leur faire confiance. Ces dernières années, leur image a pourtant souffert, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes. Une situation qui a nourri un profond sentiment d'injustice dans la profession. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.