"Le Mans 66" débarque dans les salles obscures

Le 13 novembre 2019, "Le Mans 66", course mythique des 24 heures du Mans, sera dévoilé sur les écrans. En 1966, Ford voulait construire une voiture assez puissante pour vaincre l'indétrônable Ferrari. Deux hommes s'y emploient dont le seul but est de battre la concurrence, et ce, au détriment de la sécurité. Une aventure unique interprétée par Christian Bale et Matt Damon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.