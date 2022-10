Le maquis des aides énergétiques

La visite technique commence dans le garage. Il faut remplacer cette chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Chaque année, Frédéric Volante, propriétaire, dépense 12 000 euros pour se chauffer. Le montant des travaux s'élève à 15 000 euros. Il bénéficiera d'une aide 4 000 euros d'aide de l'État. Cette maison d'architecte est une passoire thermique. Il faudrait isoler les murs et le toit-terrasse, et la facture grimpe tout de suite. Améliorer partiellement sa maison. Chez ce numéro un de la rénovation énergétique, c'est 90% des demandes. Au Téléphone, les propriétés n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux nécessaires. Les aides sont aussi un frein pour eux. Ils estiment que ce n'est pas claire, pas suffisante et pas assez adaptée. Il bénéficiera de 4 000 euros d'aides de l'État. Pour cela, il faut faire appel uniquement à une entreprise labellisée RGE, demander les aides avant le devis, établir une facture conforme au devis. en cas d'erreur, les aides seront refusées. Une pression supplémentaire sur un chantier global comme celui-ci : isolation des murs par l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois. Installation d'une pompe à chaleur. Les ouvriers travaillent ici à tous les étages. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, T. Valtat