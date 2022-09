Le marathon de la rentrée littéraire

Un lecteur captivé où qu'il soit et où qu'il aille, incapable de décrocher les yeux du livre. Voilà le rêve de tout auteur en cette rentrée. Seulement, avec 490 publications, il va falloir jouer des coudes. Dans une librairie, dix romans semblent pourtant tirés d'affaire. Ils portent le bandeau des Défricheurs, le tout nouveau prix décerné par 350 libraires indépendants. C'est une initiative collective pour orienter le lecteur vers les découvertes. Une sélection loin des Despentes, Nothomb, et Carrère, les grands noms de l'édition qui trouveront leur public de toute façon. Quand la carrière d'un roman s'envole, le défi s'installe sur toute la chaîne du livre. Avec cette année, le casse-tête du papier, les livraisons retardées et les prix à la hausse, l'imprimeur compose avec les difficultés. Mais un gros stock doit lui permettre de répondre à la demande. En tout, ce sont 3 000 couvertures pour sa préférée. À peine sorti, ce premier roman est donc déjà en réédition avec quelques petits aménagements. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Ponsar