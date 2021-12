Le marché de Noël de Strasbourg entame son premier week-end

Sur la place Broglie à Strasbourg, les allées du Christkindelsmärik étaient bondées samedi en fin d'après-midi. Des touristes venus de toute l'Europe ou presque, mais beaucoup de Strasbourgeois heureux de retrouver leurs repères et de renouer avec une tradition qui date de 1570. Leur marché leur a manqué. "Ça fait du bien de voir du monde" ; "C'est une ambiance extraordinaire. Ça remonte à l'enfance" ; "Ça fait un petit bout de temps qu'on n'arrive pas à se détendre. Maintenant que cela rouvre, on en profite". Le millésime 2021 restera dans les annales. Le masque obligatoire est dans tout le centre-ville. Au pied du grand sapin, c'est comme un exercice de résilience collective. On a envie de passer à autre chose, mais on sait que ce n'est pas gagné. Chez les commerçants, la crainte d'une fermeture anticipée reste présente. En cette période, tous les hôtels de la ville sont pleins. En décembre, Strasbourg et toute l'Alsace accueilleront bon nombre de visiteurs. Une manne dont personne ne souhaite se passer. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, B. Ghorchi