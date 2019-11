Le marché de Noël de Strasbourg sous haute surveillance

Le marché de Noël de Strasbourg a inauguré ce vendredi soir sa 450ème édition. Pas moins de 300 chalets et une dizaine de marchés thématiques étaient installés. Les mesures de sécurité ont donc été encore renforcées. Le centre historique a été complètement bouclé. Seuls les véhicules autorisés peuvent circuler après une fouille minutieuse et ouverture des sacs obligatoires pour les piétons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.