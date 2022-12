Le marché du père Noël à Montreux

C'est l'embouteillage sur le quai numéro huit de la gare de Montreux. Embarquement immédiat dans le train du père Noël. Une ascension magique entre le lac Léman et les Alpes suisses. Cinquante minutes de montée, au-dessus des nuages, destination la maison du père Noël. Delphine est venue de Lausanne pour l'anniversaire de Martin. À 2 000 mètres d'altitude, on arrive à la maison du père Noël. Pas de temps à perdre. Au bout du couloir, gardé par ses ours blancs, il est là avec ses petites lunettes et sa barbe blanche. On ouvre bien les yeux. Mais pour l'approcher, c'est chacun son tour. Après une demi-heure d'attente, c'est au tour de Martin. Vite, il faut rejoindre le marché de Noël au bord du lac. L'homme à la barbe blanche a prévu d'y faire un saut en traîneau. Un spectacle enchanteur. Cette année, le père Noël a fait un cadeau à la planète. Il a fait 30% d'économie d'énergie. Une magie qui doit aussi beaucoup au décor. Parmi les 150 chalets, on trouve toujours quelque chose. Et même les gourmands ne sont pas oubliés. TF1 | Reportage M. Dupont