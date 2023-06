Le marché juteux des meubles de jardin

C'est devenu le lieu de la pause déjeuner avec les collègues. Le nouveau salon de jardin de Nolwenn Hubert, habitante à Pordic en Côtes-d'Armor, contient une table en aluminium, un fauteuil tout confort pouvant accueillir pas moins de huit personnes, 1 000 euros l'ensemble. Elle a craqué, il y a un mois. En effet, il pleut parfois dans les Côtes-d'Armor, mais ce n'est pas une raison pour ne pas investir dans du mobilier d'extérieur. Rien ne manque : coin salon, tapis au sol, cadre, miroir aux murs, et guirlandes pour l'éclairage. C'est ce que les professionnels appellent la cinquième pièce de la maison. C'est un marché en plein essor. Sur Internet, les tutos décos prospèrent. Toutes les marques se mettent à faire du mobilier de jardin. Chez le numéro un français du bricolage, ils sont très fiers de leur nouveau rayon extérieur. Il y a 1 100 mètres carrés, dédiés à votre jardin. Ce dernier ressemble de plus en plus à un intérieur. D'ailleurs, les meubles montés en acier, à l’image, cartonnent actuellement. Comptez tout de même, au minimum, 2 000 euros le coin cuisine. Mais pourquoi les Français veulent-ils vivre à l'extérieur ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F; Couturon, I. Olhagaray