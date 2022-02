Le Maroc pleure Rayan après cinq jours d'espoir

Ils ont prié et espéré jusqu'au bout. Avec eux, un pays tout entier et bien au-delà, mais vers 22h, c'est le corps sans vie de Rayan que les sauveteurs ont extrait du puits où il était tombé mardi dernier. Le roi Mohamed VI a exprimé à ses parents sa compassion. Et dans le monde entier, des messages ont afflué en hommage au petit garçon de cinq ans et aux efforts assemblés pour tenter de le sauver, a souligné Benoît XVI. "Au Maroc, tout le monde s'est rassemblé pour sauver Rayan. Tous les gens étaient là, coopérant pour sauver un enfant" a-t-il dit. En France, le président de la République a partagé la peine des Français auprès des parents de Rayan. Parmi des milliers d'anonymes, le défenseur du PSG Achraf Hakimi, le comédien Gad Elmaleh, tous deux d'origine marocaine, ont témoigné de leur chagrin. Une tristesse à la hauteur de l'espoir suscité par les efforts acharnés des dizaines de sauveteurs et de bénévoles, comme ceux d'un homme qui a creusé quarante heures durant pour tenter de sauver l'enfant. Les funérailles de Rayan auront lieu lundi 7 février 2022. T F1 | Reportage S. Pinatel.