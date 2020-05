Le Maroc, un exemple sur la gestion de l'épidémie de coronavirus

Depuis le début de la crise sanitaire, le Maroc s'est adapté pour gérer au mieux l'épidémie. L'ensemble des soins liés au virus est gratuit dans tout le royaume et l'acheminement des malades dans les hôpitaux et les cliniques est bien organisé. Quant aux masques devenus obligatoires depuis le 7 avril, il en produit cinq millions par jour, grâce notamment à la réorientation d'activité de certaines entreprises. L'armée, elle aussi, est sur le pied de guerre.