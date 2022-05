Le masque, nouvelle arme contre les allergies

D’aucuns diront que parler d’allergies au bureau la veille d’un 1er mai est un mauvais jeu de mots. Mais pour un Français sur quatre qui souffre d’allergie au pollen de bouleau, le sujet est bien d’actualité. Dans la moitié Nord du territoire, une simple balade en forêt peut déclencher de nombreux signes d’intolérance. Légère brise, météo clémente, pollen volatil et les salles d’attente des médecins ne désemplissent pas. Selon le docteur Jean-Pierre Terdjman, un allergologue, la parade nous est pourtant devenue familière : “Si on est franchement gêné, porter le masque peut vous aider. Le masque va quand même réaliser une protection de l’entrée des particules de pollen qui sont véhiculées par l’atmosphère, par le vent, et qui vont trouver un barrage mécanique”. Un appel au bon sens et au réflexe d’hygiène préconisés par Aurélien Tesson, un pharmacien à Tilly-sur-Seulles (Calvado), dont voici les conseils : “Un lavage de nez, un spray nasal ou des pipettes de sérum physiologique, faire ça matin et soir pour éviter d’être trop longtemps en contact avec les pollens, les allergènes. On peut aussi éviter de se déshabiller dans la chambre. Prendre une douche, le soir, pour éviter justement d’être toujours en contact avec ces allergènes qui peuvent se déposer sur les oreillers". D’ici quinze jours, le bouleau ne sévira plus. Mais les graminés prendront le relais. T F1 | Reportage C. Magne, G. Thorel, C. Souhaut