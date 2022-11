Le match : baskets contre chaussures de ville

Pas à pas, les baskets gagnent du terrain. Les plus gros consommateurs sont les 15-25 ans. La chaussure de ville est-elle en train de se faire distancer chez les Citadins ? Ce serait chose faite, la basket marque un point. "À partir de 30-40 euros, aujourd'hui, la basket est en elle-même une chaussure de ville, puisque tout le monde porte des baskets. Et elle ajoute quelque chose de beaucoup plus décontracté, aussi quelque chose de plus jeune", explique Augustin Bougro, journaliste mode chez Reworld Media. Mais qu'en est-il de l'élégance et de l'allure ? A en croire les photo de mode et les stars sur tapis rouge, la vedette de l'année, c'est bien elle. "Ce sont des personnes très suivies sur les réseaux sociaux et qui du coup vont inspirer les personnes plus ou moins fans de tendance", nous précise-t-on. Et si la basket devient princière le temps d'un cliché et sait faire le buzz, plus conventionnelle, la chaussure a des arguments pour se battre face à sa concurrente. "On est vraiment sur des talons carrés, assez imposants, des plateformes assez épaisses. C'est la conjugaison du confort et du style. Et cette saison, le mocassin a cartonné", Sarah Lepetit, responsable marketing et communication chez Jonak. Sur le territoire de l'élégance, c'est la chaussure qui marque un point. TF1 | Reportage C. Magne, W. Wuillemin, P. Brame