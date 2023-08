Le match : dans la mer, êtes-vous marcheur ou nageur ?

Cela nous a sauté aux yeux. Oui, un nouveau dilemme se joue sur nos plages, nager ou bien marcher dans l'eau. Et ne comptez pas sur Fatima pour trancher. On a donc établi nos propres critères, le match est lancé ! Avec la première manche, quelle pratique détend le plus ? À observer certains nageurs, il n'est pas sûr que l'effet relaxant soit immédiat. Un marcheur matinal a fini de nous convaincre. "J'ai l'esprit ailleurs, je regarde la nature, le paysage et ça me détend", argumente-t-il. Un point pour la marche, en tête. Et puis la forme, nous avons fait appel à deux professionnels dans leurs disciplines respectives : Chantal, avec sept ans de marche aquatique dans les jambes, et David, vice-champion du monde de cross-triathlon. La nage et la marche permettent de travailler le corps, un point chacun ! La marche reste en tête, mais plus pour longtemps, car côté équipement, c'est là que le bât blesse. Gants, combinaison, même chaussures pour ne pas marcher sur les coquillages, il n'y a pas photo, c'est moins contraignant d'être un nageur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou du Cosquer, M. Derre